نجمة «سبايس جيرلز»: فرقتنا لم تتعرض للتحرش

كشفت مطربة Spice Girls، ميل سي، عن أن الفرقة ستتعاون ضد أي مجرم يفكر في الحديث بسوء عن حركة MeToo، التي تتصدي للتحرش.وحسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور" قالت ميل سي، في تصريحات لها اليوم، إن فتيات فريق سبايس جيرلز لم يتعرضن للتحرش الجنسي في صناعة الموسيقى، لأن الرجال كانوا مرعوبين منهم.وتابعت أن العنف ضد المرأة لا يقف عند حد التحرش فحسب، ولكن هناك العديد من المواقف المتحيزة ضد المرأة التي واجهوها من شركات التسجيل أشعلت "النار في بطونهم" للترويج لقوة الفتاة.يذكر أن حركة "مي تو" ظهرت في عام 2017 للتصدي للتحرش بالمرأة وانتشر الهاشتاج الخاص بها "metoo" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت انطلاقته من الولايات المتحدة الأمريكية.