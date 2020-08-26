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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوطنية للانتخابات»: لم يصاب قاضِ أو ناخب بكورونا في انتخابات «الشيوخ»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:47 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
رباب الأهواني
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك 18 ألف قاض و120 ألف موظف شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ، وكافة من أدلوا بأصواتهم، لم يصب أي منهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "لاشين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن وسائل الإعلام الدولية والمحلية أشادت بالإجراءات التنظيمية والطبية والاحترازية التي تم اتباعها أثناء الانتخابات لحماية الناخبين.

وتابع: "المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وهو ما قلناه في كافة وسائل الإعلام، وطالبنا المواطنين بعدم التقاعس عنه".

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