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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 27 أغسطس 2020

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:23 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 27-8-2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

حظك اليوم الخميس الموافق 27-8-2020

الحمل
مهنيًا: يوم جيّد جدًّا فإذا تضافرت الجهود وازدادت الاجتهادات والمساعي فلا بدّ من أن يكون النجاح أكيدًا وباهرًا.
عاطفيًا: الدعم الذي تتلقاه من الشريك يفاجئك، ويكون موضع تقدير واهتمام من أجل مستقبل أفضل.
صحيًا: لا تستخف بما يقوم به الآخرون من حركات رياضية، بل حاول أن تقوم بها أيضًا لتفيد صحتك.

الثور
مهنيًا: تتغلب على المصاعب، إلا أن أعمالك المزدهرة وحسن تعاملك مع المستجدات يواسيانك في بعض المصاعب المحتملة.

عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة نادرة أينما كنت ومهما قمت من أعمال، تلتقط الفرص والخطوط بمهارة، وتتصرف بسرعة فتذهل الشريك.

صحيًا: قدرتك على تحمل الآلام كبيرة، لكن هذا لا يعني عدم زيارة الطبيب للتخلص منها.

الجوزاء
مهنيًا: تبدأ عملية تحقيق ومطاردة لمعرفة بعض الأمور وربما تقوم بسفر في هذه الاثناء.
عاطفياَ: تستاء من عدم التجاوب من قبل الشريك أو ترتاب من برودة تصرفاته أو غيابه القسري أو المفتعل هذا الوقت.
صحيًا: تهتم ببعض الانشغالات، وعبثًا تبحث عن بعض الوقت الممتع والملوّن لحياتك.

السرطان
مهنيًا: يوم جيد وأكثر ايجابية من السابق، تحلّق فيه عاليًا وتنفّذ الرغبات وتحافظ على أسرارك.
عاطفيًا: يعاتبك الشريك بسبب انشغالك الدائم وابتعادك عنه، لكن ما إن تبين له الأسباب حتى يتفهم الوضع.
صحيًا: عليك القيام بما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.

الأسد
مهنيًا: لا تيأس بل اجتهد في عملك، المثابرة هي السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح.
عاطفيًا: ما من داعٍ إلى إلقلق، الحبيب مغرم بك حتى أذنيه ويكنّ لك الكثير من الاحترام.
صحيًا: عند شعورك بألم بسيط في صدرك بعد خضوعك لعملية جراحية في القلب، أترك كل شيء وتوجّه فورًا إلى الطبيب.

العذراء
مهنيًا: تتسلق جبالًا من المعوقات قبل أن تحقّق هدفك الذي تصبو إليه، ولا توقّع عقدًا قبل أن تقرأ بنوده وتتحقق من مصداقيته.
عاطفيًا: تشهد المرحلة المقبلة محطات لافتة ومتطورة في العلاقة بالشريك، وهذا يكون لمصلحتك إذا وظفته بالشكل المطلوب.
صحيًا: كأنك لا تعلم ما يصاب به الناس بسبب عدم الانتباه إلى نوعية المأكولات، حذار.

الميزان
مهنيًا: تحظى بعروض مغرية تساهم في تحسين دخلك المادي ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.
عاطفيًا: تبحث عن المشكلات بأيّ ثمن، فتجترّ بعض القصص المنسية وتعيدها إلى الساحة، في محاولة لتأزيم الأوضاع.
صحيًا: كن من أصحاب القرارات الحاسمة، وقرر التوقف عن التدخين والكحول.

العقرب
مهنيًا: يشجّعك هذا اليوم على العمل والاستمرار ويجعل تحركاتك مباركة من أرباب العمل.
عاطفيًا: الأجواء العاطفية متطلبة، ما يتوجب عليك تفهمًا وابتعادًا عن عدائية الشريك والأجواء المضطربة.
صحيًا: عليك الإكثار من تناول الخضراوات وتجنّب اللحوم الغنية بالدهون، فهي مضرة.

القوس
مهنيًا: يسود الأجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسود المنطق في العلاقات.
عاطفيًا: علاقة صداقة تتحول إلى حب حقيقي، والرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيدًا.
صحيًا: انتبه من الغضب واعطِ اهتمامًا للتفاصيل، إياك والالتباس أو سوء الفهم.

الجدي
مهنيًا: أحداث غير متوقعة تثير الانفعالات، وعليك إجراء تعديلات على شراكة معينة.
عاطفيًا: لا تطرح مواضيع حساسة بالنسبة الى الحبيب، فظروفه اليوم غير مشجعة على ذلك.
صحيًا: قضية حساسة تقلق راحتك وتثير أعصابك، صارح المقرّبين منك بها لتريح نفسك.

الدلو
مهنيًا: تبحث عن الاستقرار المهني، وربما تدور أحاديث صاخبة مع بعض الزملاء ابتداءً من هذا اليوم.
عاطفيًا: إنسَ الماضي وابدأ مجددًا مع الحبيب، وحاول أن تتعاطف مع مشاكله، وأن تجد معه الحلول المناسبة.
صحيًا: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها.

الحوت
مهنيًا: تسمع بحدوث بعض التغيرات في العمل تشعرك بالقلق، انتظر حتى تتأكد من الحقائق.
عاطفيًا: الحبيب يبذل الكثير من الجهود لإرضائك وتنفيذ رغباتك، فاستجب له وعبر عن تقديرك لما يقوم به.
صحيًا: تستعيد بعضًا من عافيتك بعد تطبيقك إرشادات طبيبك، فتابع على هذا النحو لكي تستعيد عافيتك كاملة.

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