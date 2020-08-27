حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 27 أغسطس 2020

حظك اليوم الخميس الموافق 27-8-2020 الحمل

مهنيًا: يوم جيّد جدًّا فإذا تضافرت الجهود وازدادت الاجتهادات والمساعي فلا بدّ من أن يكون النجاح أكيدًا وباهرًا.

عاطفيًا: الدعم الذي تتلقاه من الشريك يفاجئك، ويكون موضع تقدير واهتمام من أجل مستقبل أفضل.

صحيًا: لا تستخف بما يقوم به الآخرون من حركات رياضية، بل حاول أن تقوم بها أيضًا لتفيد صحتك.



الثور

مهنيًا: تتغلب على المصاعب، إلا أن أعمالك المزدهرة وحسن تعاملك مع المستجدات يواسيانك في بعض المصاعب المحتملة.



عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة نادرة أينما كنت ومهما قمت من أعمال، تلتقط الفرص والخطوط بمهارة، وتتصرف بسرعة فتذهل الشريك.



صحيًا: قدرتك على تحمل الآلام كبيرة، لكن هذا لا يعني عدم زيارة الطبيب للتخلص منها.



الجوزاء

مهنيًا: تبدأ عملية تحقيق ومطاردة لمعرفة بعض الأمور وربما تقوم بسفر في هذه الاثناء.

عاطفياَ: تستاء من عدم التجاوب من قبل الشريك أو ترتاب من برودة تصرفاته أو غيابه القسري أو المفتعل هذا الوقت.

صحيًا: تهتم ببعض الانشغالات، وعبثًا تبحث عن بعض الوقت الممتع والملوّن لحياتك.



السرطان

مهنيًا: يوم جيد وأكثر ايجابية من السابق، تحلّق فيه عاليًا وتنفّذ الرغبات وتحافظ على أسرارك.

عاطفيًا: يعاتبك الشريك بسبب انشغالك الدائم وابتعادك عنه، لكن ما إن تبين له الأسباب حتى يتفهم الوضع.

صحيًا: عليك القيام بما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.



الأسد

مهنيًا: لا تيأس بل اجتهد في عملك، المثابرة هي السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح.

عاطفيًا: ما من داعٍ إلى إلقلق، الحبيب مغرم بك حتى أذنيه ويكنّ لك الكثير من الاحترام.

صحيًا: عند شعورك بألم بسيط في صدرك بعد خضوعك لعملية جراحية في القلب، أترك كل شيء وتوجّه فورًا إلى الطبيب.



العذراء

مهنيًا: تتسلق جبالًا من المعوقات قبل أن تحقّق هدفك الذي تصبو إليه، ولا توقّع عقدًا قبل أن تقرأ بنوده وتتحقق من مصداقيته.

عاطفيًا: تشهد المرحلة المقبلة محطات لافتة ومتطورة في العلاقة بالشريك، وهذا يكون لمصلحتك إذا وظفته بالشكل المطلوب.

صحيًا: كأنك لا تعلم ما يصاب به الناس بسبب عدم الانتباه إلى نوعية المأكولات، حذار.



الميزان

مهنيًا: تحظى بعروض مغرية تساهم في تحسين دخلك المادي ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.

عاطفيًا: تبحث عن المشكلات بأيّ ثمن، فتجترّ بعض القصص المنسية وتعيدها إلى الساحة، في محاولة لتأزيم الأوضاع.

صحيًا: كن من أصحاب القرارات الحاسمة، وقرر التوقف عن التدخين والكحول.



العقرب

مهنيًا: يشجّعك هذا اليوم على العمل والاستمرار ويجعل تحركاتك مباركة من أرباب العمل.

عاطفيًا: الأجواء العاطفية متطلبة، ما يتوجب عليك تفهمًا وابتعادًا عن عدائية الشريك والأجواء المضطربة.

صحيًا: عليك الإكثار من تناول الخضراوات وتجنّب اللحوم الغنية بالدهون، فهي مضرة.



القوس

مهنيًا: يسود الأجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسود المنطق في العلاقات.

عاطفيًا: علاقة صداقة تتحول إلى حب حقيقي، والرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيدًا.

صحيًا: انتبه من الغضب واعطِ اهتمامًا للتفاصيل، إياك والالتباس أو سوء الفهم.



الجدي

مهنيًا: أحداث غير متوقعة تثير الانفعالات، وعليك إجراء تعديلات على شراكة معينة.

عاطفيًا: لا تطرح مواضيع حساسة بالنسبة الى الحبيب، فظروفه اليوم غير مشجعة على ذلك.

صحيًا: قضية حساسة تقلق راحتك وتثير أعصابك، صارح المقرّبين منك بها لتريح نفسك.



الدلو

مهنيًا: تبحث عن الاستقرار المهني، وربما تدور أحاديث صاخبة مع بعض الزملاء ابتداءً من هذا اليوم.

عاطفيًا: إنسَ الماضي وابدأ مجددًا مع الحبيب، وحاول أن تتعاطف مع مشاكله، وأن تجد معه الحلول المناسبة.

صحيًا: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها.



الحوت

مهنيًا: تسمع بحدوث بعض التغيرات في العمل تشعرك بالقلق، انتظر حتى تتأكد من الحقائق.

عاطفيًا: الحبيب يبذل الكثير من الجهود لإرضائك وتنفيذ رغباتك، فاستجب له وعبر عن تقديرك لما يقوم به.

صحيًا: تستعيد بعضًا من عافيتك بعد تطبيقك إرشادات طبيبك، فتابع على هذا النحو لكي تستعيد عافيتك كاملة.

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 27-8-2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي: