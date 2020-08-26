وزير التعليم يعلن إتاحة المنصات التعليمية للمصريين في الخارج

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت إتاحة جميع المنصات التعليمية لجميع أبنائنا في الخارج.وقال الوزير، في تصريحات خاصة لجروب "معا نستطيع"، إن الدولة المصرية الممثلة في وزارة التربية والتعليم قامت بوضع الخطط اللازمة حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم المصرية من امتلاك أول منصة تعليمية مصرية بنسبة مئة في المئة.جاء ذلك القرار استجابة لأولياء أمور أبناء الخارج مرارا وتكرارا، بأن يكون هناك مصدر للمعلومة يمكن الرجوع إليه.في ذات السياق أصدر الجروب بيانا في إتاحة الدراسة خارج البلاد في ظل وجود منصات إلكترونية تخدم طلابنا خارج البلاد.وأكد البيان أنه كان هناك دائما وجود صعوبة في تحقيق حلم أبناء الخارج، في وجود مصدر تعليمي لهم، وكان رد مسئولي الوزارة، هو أن جميع المنصات التعليمية لها حقوق ملكية وفكرية، وكان من الصعب تداولها خارج حدود الوطن، وكانت تحتاج إلى تصريح وأذونات كثيرا حتى يتم تداولها فى الخارج.