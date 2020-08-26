«حقوق الإنسان»: لم يشتك أحد من السجناء أو ذويهم بالإصابة بكورونا

قال محمد عبدالعزيز مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مكتب الشكاوى يتلقى الشكاوى بأكثر من طريقة منها عن طريق التسجيل فى المكتب أو عن طريق خدمة "واتسآب" التى أطلقها المكتب مؤخرا أو عن طريق الخط الساخن.وأضاف عبدالعزيز لـ"الدستور"، أنه وصل للمكتب عدد من الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية للسجناء ويتم التواصل مع الجهات المعنية ويتم الحل الفوري مع الشكاوى وهناك تعاون قوي ومثمر بين مكتب الشكاوى بالمجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وحل الشكاوى التي تصل للمكتب، وخاصة أن وزارة الداخلية هى تعتبر الجهة الأولى فى التواصل مع المجلس والرد على الشكاوى.وأوضح عبدالعزيز، أنه يأتى للمكتب مشكلات وطلبات من ذوي السجناء للإفراج الشرطي عنهم أو قضاء نصف المدة للعفو عنهم ويتم إحالتهم للجان المختصة بالأمر بوزارة الداخلية، ويأتي الرد من الوزارة بذلك بعد دراسة الطلبات بأنه إذا كان ينطبق عليه الشروط والمعايير يتم إخضاعه لأقرب لجنة لفحص أوراقه وإذا لم ينطبق عليه يتم الرد علينا.وأضاف عبدالعزيز، أنه كذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية يأتي طلب من المواطنين بشأن العلاج على نفقة الدولة ويتم التواصل مع وزارة الصحة ويتم الرد والتعاون فى ذلك، وهناك عدد من الشكاوى تم الرد عليها وحصولها على موافقات بالعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى أنه يصل للمجلس شكاوى تتعلق بالحق فى السكن.وأشار إلى أنه اجمالا على مدار شهور كورونا وحتى الآن لم يصل لمكتب الشكاوى شكوى واحدة متعلقة بأزمة كورونا، موكدا لم يشتكي أحد من السجناء أو ذويهم بالإصابة بكورونا ويرجع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتي اتخذتها وزارة الداخلية وقطاع السجون فى ذلك الأمر، واتخذوا إجراءات شديدة الصرامة وشديدة الاحتراف وتم تطبيقها بقوة بدليل أنه لم يتم تسجيل حالة أو وصول شكوى واحدة للمجلس.وأشار إلى أن الشكاوى فى فترة كورونا كانت تتعلق بطلب التواصل مع السجناء والزيارة لذويهم وحاليا قامت الوزارة بآلية جديدة للزيارة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وحل مشاكل الأهالي التى طالبات بزيارة السجناء.