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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل ندوة «الإعلام الجديد» عن دور مواقع التواصل في احتواء كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:46 م
الدكتور سامي الشريف
الدكتور سامي الشريف
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عقد قسم الإعلام الجديد، بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وعميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور سامي الشريف، ندوة إلكترونية webinar تحت عنوان "دور مواقع التواصل الاجتماعي في احتواء جائحة كورونا"، بحضور عميد الكلية والدكتورة حنان عاطف القائم بعمل رئيس القسم، والأساتذة من مختلف الأقسام الأخرى، بالإضافة إلى طلاب الكلية وعدد من أساتذة الإعلام والضيوف المشاركين من داخل مصر وخارجها.

وقدمت الندوة لبنى خيري المدرس المساعد بالقسم، وحلت الدكتورة هبة الشاهد المدرس بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية ضيفا عزيزا ومتحدثا رئيسيا في الندوة للإجابة على كل التساؤلات حول كيفية احتواء أزمة كورونا، ودور شبكات التواصل الاجتماعي المهم في تلك الفترة الاستثنائية.

وأكدت الشاهد أهمية تقصى مدى صحة المعلومات المنتشرة ومصادرها الأصلية عبر مختلف المنصات الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية عدم نشر أخبار تعمل على إثارة الفزع والمخاوف بين الجماهير أو مستخدمي تلك المنصات، وأثرت المداخلات والأسئلة المختلفة من المشاركين والحاضرين بالندوة.

وأعربت د. هبة عن سعادتها للعصف الذهني الإيجابي بين أساتذة الإعلام والطلاب، مثمنة الجهود المبذولة لإخراج تلك الندوة الإلكترونية بالشكل الذي يليق بها.

فيما أكد الشريف أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية المعلنة لمحاربة هذه الجائحة، مشددا على ضرورة محاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة وعدم المساعدة على انتشارها قدر الإمكان، ومضيفا الى وجوب تخصيص ميزانيات أكبر للبحث العلمي وللعلم والعلماء ومنها الجامعات وتوفير بنية تحتية وتكنولوجية قوية لأن العلم أساس التقدم والنهوض بالبلاد.

فيما أكدت د. حنان عاطف أهمية تلك الندوة الإلكترونية بين كلية الإعلام بالجامعة الحديثة والجامعة الأمريكية لتبادل الخبرات العلمية ووضع أسس للتعاون لاستخدام المنصات الاجتماعية بالشكل الأمثل وتوجيه طلبة الجامعتين بضرورة قراءة الخبر كاملا، وليس الاكتفاء بالعناوين الجذابة ومشاركتها مع الآخرين دون تعمق كاف للأثر الذى قد يكون غير مرغوب على المدى الطويل.

وعلى جانب آخر، أعرب طلاب الكلية عن سعادتهم، مؤكدين استفادتهم الكبيرة من المعلومات التي قدمت في تلك الندوة الإلكترونية، ومطالبين بمزيد من الندوات في ذلك المجال المهم في تلك الفترة الاستثنائية.

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