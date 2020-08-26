زوج «عروس الجنة» يناشد بإزالة صورها من «السوشيال ميديا»

قال أحمد محمد حسين، زوج إسراء التي توفيت قبل ساعات من زفافها والمعروفة بـ"عروس الجنة"، إن زوجته توفيت يوم حنتها بأزمة قلبية، حيث جاءه اتصال صباح يوم الحنة بأن عروسته أغمى عليها، وعندما وصل إلى منزلها وجد أنها فارقت الحياة إثر أزمة قلبية، الأمر الذي شكل صدمة مفزعة للجميع، وعم الحزن كافة أقاربها ومعارفها.وناشد "حسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، كافة المتعاطفين معها، إزالة صورتها من على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، متابعا: "أي حد منزل صورتها يا ريت يمسحها علشان منعذبهاش أكتر من كدا، الميت ليه حرمة".وأشار إلى أن عروسه كانت حاصلة على دبلوم صنايع وكانت لا تعمل، موضحًا أن علاقته بها بدأت كزواج تقليدي، ولكنها تحولت فيما بعد إلى قصة حب.وتابع: "قدر الله وما شاء فعل كانت ملاك من ضمن الملائكة، هي راحت وسبتني وربنا يعوضني بيها في الجنة".