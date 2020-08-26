هالة فاخر: كتابة برامج الأطفال في الماضي لم تكن «سبوبة»

قالت الفنانة هالة فاخر، إن البرامج الخاصة بالأطفال والمسلسلات التي شاركت فيها كانت تؤثر كثيرًا في تربية الأطفال، ولم تكن تقدم كنصيحة مباشرة ولكنها كانت نصائح في قصة طريفة.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "هذه الأعمال كان يكتبها عمالقة أمثال محمود رحمي، وصلاح جاهين، وإبراهيم رجب، وكانوا يقدمون القصة بمنتهى الإحساس والضمير ولم يكونوا يعتمدونها كسبوبة".وتابعت: "نفتقد إلى الاهتمام بإنتاج برامج الأطفال لخلق أجيال سليمة في المجتمع"، وناشدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بأن يكون هناك مسرح للأطفال، ولابد أن يتم توجيه جرعة ولو طفيفة للأطفال لكي ننقذهم من الغزو الخارجي الذي لا نعرف ما يحمله من رسائل.كما طالب الإعلامي تامر أمين بوجود قناة خاصة بالأطفال، وذلك في ظل التضخم الكبير في حجم القنوات الذي نعيشه الآن.