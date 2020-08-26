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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:42 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات 24 الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ مايو وقبل أيام من عودة التلاميذ إلى مدارسهم على مستوى البلاد.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية، إنها سجلت 5429 إصابة جديدة بالفيروس، غداة تسجيل 3304 إصابة الثلاثاء.

وتجاوزت الحصيلة اليومية عتبة 4 آلاف إصابة عدة مرات في الأيام القليلة الماضية، قبيل عودة ملايين التلاميذ إلى مدارسهم في الأول من سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عبر إذاعة فرانس إنتر صباح الأربعاء إن على الفرنسيين أن يتحلوا بـ"روح المسئولية " للحد من ارتفاع الاصابات، مضيفا "الدولة تتحمل قسطها من المسئولية لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء".

والأربعاء أعلنت سلطات الصحة الألمانية منطقة إيل دو فرانس التي تشمل العاصمة باريٍس، ومنطقة بروفانس الألب كوت دازور المحيطة بمدينة ومرفأ مرسيليا المطلة على المتوسط "مناطق عرضة لخطر" الفيروس.

وعلى الأشخاص الراغبين في التوجه إلى ألمانيا من تلك المنطقتين أن يخضعوا لفحص كوفيد-19، وأن يحجروا أنفسهم بانتظار النتيجة.

ولم تتمكن هيئة الصحة العامة الفرنسية بسبب "مشكلات" في أنظمة المعلوماتية من إعلان أعداد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات أو هم يخضعون للعلاج في أقسام العناية المشددة، أو الذين توفوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية المنتهية الأربعاء.

والثلاثاء بلغت أعدادهم 4600 مريض في المستشفى و410 في العناية المركزة، وحتى الآن قضى 30 ألفا و544 شخصا بالفيروس في فرنسا.

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