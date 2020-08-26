أحمد موسى: أردوغان يبيع أصول تركيا لقطر لسداد ديونه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حجم ديون الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان الخارجية، وصل إلى 430 مليار دولار، حيث يحتاج إلى تسديد أول قسط بقيمة 171 مليار دولار خلال ديسمبر المقبل.وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: «أردوغان لا يمتلك 13 ليرة من هذه الديون، وقرر بيع مجموعة أصول من بينها شركة الطيران التركية، وبورصة إسطنبول، وبيت المال، ومطار إسطنبول، لقطر وفقا لموقع مونيتور الأمريكي».وأشار إلى أن الليرة تراجعت بنسبة 11% أمام الدولار، معلقا: «البلد عنده ضايعة والشعب التركي بياكل من الزبالة».وتابع: «اليونان مستمرة في المناورات والتدريبات بالبحر المتوسط، رغما عن حماقة أردوغان الذي يحاول تزييف الأوضاع وإلهاء شعبه عن التدهور الاقتصادي».