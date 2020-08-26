ارتفاع إصابات كورونا في موريتانيا لـ6977

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 293 فحصًا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6977 إصابة مؤكدة.وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تم تسجيل 35 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6356 شخصا، ويتابع 463 علاجهم في المستشفيات، فيما وصلت الوفيات إلى 158 حالة.