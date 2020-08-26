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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لماذا تزايدت حالات الموت المفاجئ بين الشباب؟

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:45 م
الموت المفاجئ بين
الموت المفاجئ بين الشباب
إسلام جمال
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أكد الدكتور أحمد هلال، استشارى الطب النفسى، أن الموت المفاجئ من المشاكل التى تنتج بشكل كبير عن الاكتئاب.

وأشار "هلال" إلى أن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، من الأمور التى تسبب الاكتئاب، والشعور بالوحدة، الأمر الذى يتسبب فى المزيد من الحزن الذى يؤثر بالسلب على القلب، وبالتالى يحدث الموت.

وتعتبر أمراض القلب والسكتة الدماغية من أكثر الأمراض التى تسهم بشكل كبير فى زيادة نسب الوفاة المبكرة، خاصة بين الشباب.

وانتشرت مؤخرا بشكل كبير حالات الوفاة، وكانت السكتة الدماغية أو متلازمة الشريان التاجى، أبرز الأسباب، حتى إن منظمة الصحة العالمية أقرت أنهما على رأس قائمة الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة فى العالم فى آخر تقاريرها عن عام 2016.

وفي دراسة جديدة بجامعة هارفارد، أكد عدد من الباحثين، أن أكثر من 20% من الشباب عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

وأضاف الباحثون، أن 40% من المصابين لا يستطيعون العودة إلى حياتهم الطبيعية كما فى السابق، وفقًا لنتائج الكثير من الدراسات، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وكشفت الدراسة أيضا، عن أن نظام الحياة النباتي له الكثير من الإيجابيات والسلبيات أيضًا، ولعل أبرز السلبيات السكتة الدماغية، فرغم توافر الحديد في المأكولات النباتية، إلا أن نسبة امتصاص الجسم للحديد تكون أسرع في المأكولات الحيوانية عن النباتية.

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