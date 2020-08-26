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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الطيران المدني» تقبل مؤشر السلامة بمطار شرم الشيخ

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:44 م
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
محمود السعدي وفاتن غلاب
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عقد الاجتماع الدوري الربع سنوي للجنة سلامة المدرج بمطار شرم الشيخ الدولي، الأربعاء، بحضور كل مديرى الهيئات بالمطار، وعلى رأسهم دكتور أحمد رشاد، رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة المصرية للمطارات، وياسر جاهين، نائب مدير مطار شرم الشيخ، وسحر مصطفى، ممثل سلطة الطيران المدنى.

وناقش الاجتماع مؤشرات سلامة المطار طبقا للإحصائيات التي ترتبط باستئناف تشغيل الحركة الجوية بالمطار، وتحديد مؤشر السلامة مع بعض مصادر الخطورة للوقائع والحوادث الجوية ووضع إجراءات السلامة المناسبة لكل مصدر خطورة بالمطار، والتصديق عليه من قبل سلطة الطيران المدني، حيث تعطي الـICAO الأولوية للعمل في ثلاثة مجالات: "سلامة الطيران، تحسين السلامة على المدرج، والتّقلیل من عدد الحوادث في محیط المدرج والتقلیل من عدد حوادث فقدان السّیطرة أثناء الرحلة"، وجميع هذه الإجراءات ستُسهم في تحقيق أولویّة الخطة العالمیّة الأساسیّة المتمثلة في التّقلیل باستمرار من معدل الحوادث.

وانتهت اللجنة إلى قبول مؤشر السلامة الخاص بمطار شرم الشيخ، مع وضع إجراءات سلامة وقائية لكل مصدر خطورة تمت مناقشته بالاجتماع، وذلك طبقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني الـ(ICAO).

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