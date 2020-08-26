نورا علي: إلزام القادمين من الخارج بشهادة pcr يحمينا من كورونا

أكدت نورا علي، رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، عضو الجمعية العمومية للاتحاد، خلو المحافظات السياحية من فيروس كورونا، مطالبًا بإجراء تحليل PCR؛ للحفاظ على عدم ظهور الوباء بها، كذلك عدم انتشاره بين بقية المحافظات.أضافت نورا، لـ«الدستور»: «شخصيًا بطالب بضرورة pcr لكل القادمين من الخارج، وتطبيق الممرات الآمنة على الدول التي تم استئناف الطيران معها، وفيما يخص البلاد التي لا يوجد بها معامل لإجراء التحليل من الممكن أن يتم توفير التحليل في المطار ويدفع القادم ثمنه، أو يتم إضافته على سعر البرنامجلافتة إلى أنه على شركات السياحية التي تعترض على هذا القرار أن تقوم بدفع ثمن التحليل بدلًا من القادم مثلما فعل بعض منظمى الرحلات عند الوصول في بعض الدول، وذلك في حالة عودة زيادة الحركة السياحية وسط انتشار الفيروس أو التعايش مع كورونا.