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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نورا علي: إلزام القادمين من الخارج بشهادة pcr يحمينا من كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:45 م
نورا علي
نورا علي
فاتن غلاب
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أكدت نورا علي، رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، عضو الجمعية العمومية للاتحاد، خلو المحافظات السياحية من فيروس كورونا، مطالبًا بإجراء تحليل PCR؛ للحفاظ على عدم ظهور الوباء بها، كذلك عدم انتشاره بين بقية المحافظات.

أضافت نورا، لـ«الدستور»: «شخصيًا بطالب بضرورة pcr لكل القادمين من الخارج، وتطبيق الممرات الآمنة على الدول التي تم استئناف الطيران معها، وفيما يخص البلاد التي لا يوجد بها معامل لإجراء التحليل من الممكن أن يتم توفير التحليل في المطار ويدفع القادم ثمنه، أو يتم إضافته على سعر البرنامج
لافتة إلى أنه على شركات السياحية التي تعترض على هذا القرار أن تقوم بدفع ثمن التحليل بدلًا من القادم مثلما فعل بعض منظمى الرحلات عند الوصول في بعض الدول، وذلك في حالة عودة زيادة الحركة السياحية وسط انتشار الفيروس أو التعايش مع كورونا.

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