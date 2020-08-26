رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالغفار: تحمل الراسب 15% من التكلفة لا يتعارض مع الدستور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:33 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتو خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدستور نص على كفالة مجانية التعليم في الجامعات، لكن الكفالة ليست مدى الحياة، خاصة مع عدم وجود عذر مقبول للرسوب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تحمل الطالب الراسب جزء من تكلفة التعليم لا يتعارض مع الدستور، وهو حق أصيل لحماية حقوق الآخرين، لأنه يأخذ مكان طالب آخر يستحق مكانه في الجامعة.

وأردف: "من يستخدم الحق لا بد أن يكون على قدر من المسئولية"، مشيرا إلى أن الطالب الراسب سيتحمل جزءا من التكلفة، والتي لا تتعدى 15%، وهذا للتأكيد أن التعليم في الجامعات له فاتورة، والفاتورة تدفعها الدولة من الضرائب.

وأكد أن هذا القانون لا يتعارض مع حماية الدستور لمجانية التعليم، مشيرا إلى واقعة فصل فيها طالب بعد رسوبه عامين، وقالت المحكمة إن كفالة مجانية التعليم ليست كفالة مدى الحياة، وتابع: "لا نطالب الطالب سوى بالنجاح".

ولفت إلى أن 15% من الطلاب في التخصصات الأدبية، يرسبون ويعيدون السنة، وتقل النسبة في الكليات العلمية.

موضوعات متعلقة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

الصور

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدء فتح الجامعات المصرية

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«نزار قباني أخفى عني مرضه ولا أغني لجمهور الخمور».. اعترافات أصالة

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

نجم الساعة

فرحها في الجنة.. حملة دعوات لإسراء محمود على السوشيال ميديا

منوعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

الأهلي يرفض مبادرة الزمالك للصلح

الزمالك يعلن مبادرة «وأد الفتنة» بدعوة الخطيب ومجلس الأهلي لافتتاح مسجد طبيب الغلابة

«رش ضد الناموس» قد يكون حلًًا للقضاء على كورونا

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب» تتيح نسخة «حكايات الولاد والأرض» مجانًا

«قلق الأمسيات» تفوز بجائزة «المان بوكر العالمية 2020»

لماذا يميل الرجال إلى قهر النساء؟

«قصور الثقافة»: ننتظر قرار التنظيم والإدارة لتوفيق أوضاع ضحية مسرح بني سويف