عبدالغفار: تحمل الراسب 15% من التكلفة لا يتعارض مع الدستور

قال الدكتو خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدستور نص على كفالة مجانية التعليم في الجامعات، لكن الكفالة ليست مدى الحياة، خاصة مع عدم وجود عذر مقبول للرسوب.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تحمل الطالب الراسب جزء من تكلفة التعليم لا يتعارض مع الدستور، وهو حق أصيل لحماية حقوق الآخرين، لأنه يأخذ مكان طالب آخر يستحق مكانه في الجامعة.وأردف: "من يستخدم الحق لا بد أن يكون على قدر من المسئولية"، مشيرا إلى أن الطالب الراسب سيتحمل جزءا من التكلفة، والتي لا تتعدى 15%، وهذا للتأكيد أن التعليم في الجامعات له فاتورة، والفاتورة تدفعها الدولة من الضرائب.وأكد أن هذا القانون لا يتعارض مع حماية الدستور لمجانية التعليم، مشيرا إلى واقعة فصل فيها طالب بعد رسوبه عامين، وقالت المحكمة إن كفالة مجانية التعليم ليست كفالة مدى الحياة، وتابع: "لا نطالب الطالب سوى بالنجاح".ولفت إلى أن 15% من الطلاب في التخصصات الأدبية، يرسبون ويعيدون السنة، وتقل النسبة في الكليات العلمية.