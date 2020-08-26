كيم كاردشيان تطير إلى المكسيك من أجل حملة دعائية جديدة

سافرت كيم كاردشيان، اليوم الأربعاء، إلى المكسيك، لإطلاق حملة تجميل وسط تقارير عن عودة زوجها كاني ويست إلى منزلهما في لوس أنجلوس، ليكون معها وأطفالهما بعد أن كان يتحصن في مزرعته بولاية وايومنج.وحسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور"، سافرت كيم إلى مدينة كابو سان لوكاس في المكسيك لتصوير حملة مذهلة بالبيكيني لعلامتها التجارية KKW للتجميل.يشار إلى أن زوج كيم كاردشيان مطرب الراب الشهير كاني ويست كان مختبئًا في مزرعته بعد أول حدث له في حملته الرئاسية الشهر الماضي، وسط ما وصفته زوجته كيم كارداشيان بأنه "حلقة ثنائية القطب".يذكر أن كيم كاردشيان أعلنت مؤخرًا نيتها الانفصال عن زوجها مغني الراب الشهير بعد محاولات إقناعه بالعلاج النفسي والمخاطر التي سيَعيشها بسبب خلل صحته العقلية، بسبب ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية.