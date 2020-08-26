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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رزق الله: مقترح بتحمّل منظمي الرحلات السياحية سعر «مسحة كورونا»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:34 م
رامي رزق الله
رامي رزق الله
رامى حسين
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قال رامي رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إن المناطق السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر لا توجد بها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أن السائحين المغادرين لم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أن القطاع السياحي يقدّر التعليمات الصحية والتخوفات من العودة للإصابات بالفيروس القاتل، لهذا صدر قرار تحليل «كوفيد-19» للقادمين من الخارج.

وأضاف رزق الله، في تصريحات الأربعاء، أن هناك إجراء تم تداوله بين أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من صنّاع السياحة؛ لمناقشة القرار وتم خروج اقتراح أن يتم تقسيم سعر المسحة على 3 جهات بين منظّم الرحلات بالخارج وأصحاب الفنادق والوكيل السياحي، خاصة للسوق الأوكراني الذي لا يستطيع السائح لديها إجراء المسحة كما أن سعرها يصل إلى 49 دولارًا.

أوضح رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم أنه طالب غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالبحث مع وزيرة الصحة وضع نسبة تخفيض للسائحين الوافدة، ويتم عمل المسحة لهم فور وصولهم إلى المطارات.

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