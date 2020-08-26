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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دراسة: مرضى السمنة والسكري أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:35 م
السمنة
السمنة
إسلام جمال
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توصلت دراسة جديدة إلى أن مرضى الفيروس التاجي كورونا، الذين يعانون من السمنة، والسكري وارتفاع ضغط الدم، هم أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات مقارنة بالمصابين الآخرين.

ودرس الباحثون، عددا من مرضى الفيروس التاجي، الذين يعانون من "السمنة المفرطة" مقارنة بمن لا يعانون منه، لمعرفة مدى تأثير فيروس كورونا عليهم، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وكان مرضى الفيروس التاجي في المستشفى الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي أكثر عرضة للوفاة بأكثر من 3 مرات من غيرهم.

ووجد الفريق من جامعة تولين، في نيو أورلينز، لويزيانا، أنه كان هناك ما يقرب من 5 مرات أكثر عرضة للقبول في وحدة العناية المركزة أو الحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي.

ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسكتة الدماغية والأمراض المرتبطة بتراكم الدهون في جدران الشرايين.

ويقول الباحثون إن متلازمة التمثيل الغذائي تزيد أيضًا من خطر الإصابة بحالات أكثر خطورة من فيروس كورونا.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور جوشوا دينسون، الأستاذ المساعد في الطب وطبيب طب الرئة والعناية المركزة "جوشوا دينسون"، إن السمنة ومرض السكري ومقدمات السكري وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية جميعها تنبئ بحوادث وفاة أعلى لدى هؤلاء المرضى.

وكانت أكثر الحالات شيوعًا هي ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري بنسبة 80% و65% و54% على التوالي، وما يقرب من 66% يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.

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