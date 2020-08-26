«عمار» فيلم رعب جديد تدور أحداثه في قصر مسكون

انتهى المخرج محمود كامل، من تصوير كافة مشاهد فيلمه الجديد "عمار"، والذي يلعب بطولته كل من شريف سلامة وإيمان العاصي، في العمل الذي يندرج تحت نوعية أعمال الرعب.الفيلم تدور قصته حول أسرة "منحوسة" تصل إلى أحد القصور، ولكنها تجد بعض الأمور الغريبة بين جدران المكان، وتدخل في العديد من التخوفات حول فكرة أن هذا المكان مسكون بالعفاريت ومع الوقت يعلمون أن هناك جرائم بشعة حدثت في القصر منذ فترة.الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وهو من إنتاج شركة Nilewood، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج في العالم العربي.