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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء»: تهاون المواطنين قد يدفع كورونا لضربنا بقوة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:17 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
الشيماء زيدان
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بدأت في الارتفاع في الأيام الأخيرة، مما يدق جرس الإنذار، والأمر ما زال خطيرا، رغم إجراءات الحكومة المصرية في مواجهة الفيروس وتوعية المواطنين، معقبا: "الفيروس قد يضربنا بقوة في ظل هذا التهاون من المواطنين، خاصة أن فتح الدولة أشعرهم بأن الوباء انتهى".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن المواطن المصري تسرب إليه الإحساس بالثقة، وهذا أمر خطير في ظل تواجد الفيروس وعدم انحساره، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة في أي منشأة مغلقة والأماكن العامة ووسائل المواصلات العامة حتى لا تتعرض إلى العقوبة من حبس سنة أو دفع غرامة 4 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن مصر بلد الـ100 مليون عندما تسجل هذه الأعداد فقط فهي تقوم بإنجاز، لكننا نشهد اتجاها سلبيا من جانب التزام المواطنين بالإجراءات.

وتابع: "رئيس الوزراء منزعج جدًا، وسيكون هناك تشديد الفترة المقبلة فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فالبعض يعتقد أن كورونا انتهى وهذا أمر غير صحيح".

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