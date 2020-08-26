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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شركات السياحة» تحدد ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:36 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
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أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة حسام الشاعر، ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي التي ستبدأ العمل تزامنًا مع عودة السياحة الثقافية أول سبتمبر المقبل سواء كانت حافلات أو سيارات (ليموزين) أو سيارات كهربائية.

تضمنت الضوابط الالتزام بنسبة تشغيل تصل إلى 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمركبة مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب سواء فى الأتوبيسات بالحجم الصغير أو الكبير، أما بالنسبة لسيارات الليموزين، فيتم الالتزام بعدد راكبين بحد أقصى.

كما حددت الضوابط التي تعميمها على جميع الشركات السياحية لتنظيم البرامج السياحية، إلزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال الرحلة، إضافة إلى توفير المعقمات ومطهّرات الأيدى وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد الرحلة.

ومع أول الشهر المقبل تبدأ تنفيذ برامج السياحة الثقافية سواء بالقاهرة والأقصر وأسوان، عدا الفنادق العائمة ببيت الأقصر وأسوان والالتزام بالفنادق الثابتة.

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