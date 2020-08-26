إيهاب كمال مساعدًا لوزيرة الصحة لشئون التعليم

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا رقم 562 لسنة 2020، بتكليف الباحث الدكتور إيهاب أحمد كمال، من المركز القومي للبحوث، للعمل مساعدا لوزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي، ومشرفا على أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.كما أصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا رقم 561 لسنة 2020 بإنهاء تكليف مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء، الدكتور وائل يحيى يوسف، وذلك بعد مرور 56 يوما فقط على تعيينه.وكان الدكتور وائل يحيى، يعمل مديرا لمستشفى دار الشفاء التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، قبل تعيينه مساعدا للوزير.وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن القرار صدر بناءً على تقصير الدكتور وائل يحيى، في أداء المهام الموكلة إليه، حيث لم يقم منذ تعيينه بوضع أي خطط من شأنها النهوض بالمنظومة التعليمية الطبية في الوزارة، الأمر الذي استدعى إنهاء تكليفه.