محلل سياسي يكشف تأثير احتجاجات أمريكا على الانتخابات الرئاسية

قال فايز أبو سمية، الكاتب والمحلل السياسي، إن الاحتجاجات الجارية في أمريكا، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ليست الأولى من نوعها، وإنما حدث ذلك فى عام 1968 و1992، مشيرًا إلى أن تبعات الاحتجاجات من حرق ونهب تكون في صالح المرشح الديمقراطي، على حساب المرشح الجمهوري.وأضاف أبو سمية خلال لقائه قناة الغد، أن "ترامب" سوف يستدعى الجيش لقمع الاحتجاجات لأنه لا يريد غير أجواء هادئة قبل الانتخابات.وأوضح أن الحزب الجمهوري تاريخيًا يلجأ إلى القانون من أجل الحفاظ على أمن الشارع والمواطنين.ولقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران في اشتباكات بالأسلحة النارية بين محتجين وعناصر للشرطة في ولاية ويسكونسن، وكانت الاشتباكات قد اندلعت بعد أيام من إطلاق الشرطة الأمريكية النار على رجل من أصول إفريقية في نفس الولاية.