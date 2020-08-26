«هيئة الكتاب» تتيح نسخة «حكايات الولاد والأرض» مجانًا

أتاحت الهيئة المصرية العامة للكتاب الجزء الثاني بصيغة pdf من كتاب «حكايات الولاد والأرض» للكاتب الصحفى محمد نبيل مجانًا على بوابة الثقافة المصرية.ويقدم الكتاب رصدًا وتوثيقًا لبطولات رجال الجيش والشرطة فى حماية أمن الوطن والمواطن والمجتمع من جماعات الشر وقوى الإرهاب المسلح على أرض سيناء، وتأتي أهمية صدور الكتاب فى الوقت الراهن لتأكيد دور الأعمال الثقافية والتنويرية فى الوصول بروح بطولات الشهداء العظماء إلى النشء والمجتمع.