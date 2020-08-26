النيابة: متهم في جريمة فيرمونت متورط في واقعة مماثلة مصورة بالفيديو

قالت النيابة العامة، إن أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بـ"فندق فيرمونت نَيل سيتي" متهم في واقعة مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعا مصوَّرا لها.وأضافت النيابة في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء، أن المتهمين السبعة في الواقعة تمكنوا من المغادرة إلى خارج البلاد؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي.