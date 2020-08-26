علماء يكشفون فيتامين يدمر خلايا سرطان الرئة

اكتشف علماء جامعة موسكو، أن جرعات عالية من فيتامين В1 تؤثر سلبا في خلايا سرطان الرئة، دون أن تلحق أي أضرار بالخلايا السليمة.ويشير بيان المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن "علماء جامعة موسكو اكتشفوا أن جرعات كبيرة من فيتامين В1 تؤثر سلبا في خلايا سرطان الرئة دون أن تؤثر في الخلايا السليمة. وفيتامين В1 يستخدم في مجال الطب على نطاق واسع في حالات مرض السكري وحالات قصور الكبد والكلى والقلب وأمراض أخرى.وتفيد مجلة International Journal of Molecular Sciences، بأن النتائج التي حصل عليها العلماء هي نتائج التجارب التي أجروها في ظروف المختبر.وتقول البروفيسورة فكتوريا بونيك، المشرفة على البحث: "إن البيانات الجديدة حول التأثير السلبي لجرعات فيتامين В1 الكبيرة في خلايا سرطان الرئة وعدم تأثيرها في الخلايا السليمة، سيكون لها استخدام في مجال علاج سرطان الرئة وبالأخص مع الوسائل الأخرى. والآن يجب اختبار هذه النتائج سريريا".واختبر الباحثون هذه الفكرة في المختبر على خلايا سرطان الرئة البشرية وخلايا الرئة الظهارية السليمة التي تصاب عادة بالسرطان، أخذت من القرود. واتضح أن لفيتامين В1 تأثيرا مماثلا لدواء سيسبلاتين الذي يستخدم غالبًا لعلاج سرطان الرئة.