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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات في الأقصر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:50 م
ورشة عمل جهاز تنمية
ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات
هدى الأمير
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شارك الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، في افتتاح ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، بديوان الوحدة المحلية بمركز ومدينة الطود، بهدف تنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وتهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة.

واستهل رئيس مركز ومدينة الطود كلمته بتوجيه الشكر لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على المجهود المبذول لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتذليل العقبات التي يواجهونها، مؤكدا أهمية تشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة فهي القاطرة الحقيقية للتنمية لما توفره من فرص عمل، لافتا إلى أن الدولة تعمل على إقامة وتسهيل تلك المشروعات لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وخلال افتتاح الورشة قدم مدير وحدة خدمة المنشآت الصغيرة بالأقصر رجب محمد علي، نبذة تعريفية عن الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال وحداته المختلفة، وعن صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، كما تحدث عن كيفية الاستفادة من الجهاز بالنسبة للجمعيات الأهلية وآلية تسجيل الجمعيات لدى هيئة الرقابة المالية، للحصول على المشروعات والخدمات من الجهاز.

شارك في ورشة العمل شركاء التنمية بمركز ومدينة الطود، وأعضاء مجلس إدارات الجمعيات الأهلية، وشباب الخريجين، وأصحاب المشروعات الغير مرخصة، وممثلين من المركز التكنولوجى بالطود، والإدارة الهندسية ورخص المحلات بالوحدات المحلية لمركز ومدينة الطود.

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