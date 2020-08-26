إسرائيل تسجل عددًا قياسيًا للوفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا، ما يعتبر معدلًا يوميًا قياسيًا للوفيّات جراء الفيروس في إسرائيل، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد- 19 في إسرائيل لـ875 شخصًا.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، كذلك عن تسجيل 1952 إصابة جديدة بالفيروس، الأربعاء، ليصل إجمالي عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 108 آلاف و54 شخصًا.وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الحالي هناك 404 مرضى بحالة خطيرة، 119 منهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.وشهدت إسرائيل ارتفاعًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، في أعقاب رفع إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار الفيروس في مارس الماضي.