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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية الفلسطينية»: 5 إصابات جديدة بكورونا بين جاليتنا في أمريكا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:45 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بين الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 5617 إصابة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1910 حالات تعافى، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات على 233.

وأضافت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من ميتشيجن، ودالاس، وشيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3377، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم التاسع على التوالي في صفوف الجالية ليبقى العدد 72.

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