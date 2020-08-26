«الدستور» تنشر ضوابط إعادة استئناف السياحة الثقافية

أخطرت وزارة السياحة والآثار، رسميًا غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بالتفاصيل والضوابط الخاصة بإعادة تشغيل السياحية الثقافية المقرر بدء نشاطها اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الأول من سبتمبر المقبل.تضمن الخطاب أهمية الالتزام بكافة البنود التي تضمنتها الضوابط، للحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين والسائحين؛ للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).أضافت وزارة السياحة والآثار فى خطابها للغرفة بأن هذه الضوابط هى نتاج عمل قامت بها اللجنة التي ترأسها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار ضمت رئيس اتحاد الغرف السياحية، ورئيسي غرفتي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية إلى جانب المسئولين من الوزارة.كما تضمنت الضوابط ما يلي:-• السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.• الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفقًا للضوابط المقررة لنسب تشغيل الأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية، بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية.• ألا يتجاوز عدد الفوج السياحي الواحد عن 25 فردًا في المواقع الأثرية والمتاحف.• التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة والشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيمها بعد كل استخدام.• تطهير الأسطح المشتركة وأرضيات المتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة.• قياس درجة حرارة العاملين والزائرين.• مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارة.• وضع حد أقصى لعدد الزائرين داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة لتكون 200 زائر في الساعة للمتحف المصري بالتحرير.• 100 زائر في الساعة للمتاحف الأخرى.• من 10 إلى 15 زائرًا لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).