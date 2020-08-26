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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فوز صفاء غربال بمنصب نقيب البيطريين بالبحيرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:55 م
صفاء غربال
صفاء غربال
البحيرة معوض هويدى
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين بمحافظة البحيرة، قبل قليل، عن فوز الدكتورة صفاء غربال، وكيل مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بمنصب نقيب البيطريين بالمحافظة.

وأكدت "غربال"، أن برنامجها الانتخابي المطروح يتضمن العديد من المحاور التي تهدف إلى توفير حياة كريمة من أجل نقابة قوية ومتميزة، أهمها تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل بشكل منتظم لصقل خبرات الأطباء البيطريين والتوعية بأحدث ما توصل له العلم في هذا المجال، ومساعدة الزملاء في إنهاء إجراءات التسجيل في الدراسات العليا بمختلف الجامعات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومتميزة في القطاعين العام والخاص لتوفير حياة كريمة لأعضاء النقابة.

وأضافت "غربال"، قائلة: سوف أسعى إلى تخصيص حصة من وحدات الإسكان بالبحيرة، وكذلك تخصيص قطعة أرض لإنشاء مساكن جديدة للأعضاء حديثي التخرج والزواج، وكذلك التعاقد مع شركات السيارات من أجل مساعدة الزملاء لشراء سيارات حديثة بتسهيلات كبيرة بالتقسيط في السداد، وبالنسبة للجانب الصحي فسوف نقوم بمشاركة زملائي بالنقابة بإنشاء مشروع علاجي للأطباء البيطريين من خلال التعاقد مع المستشفيات الجامعية والخاصة ومراكز للأشعة ومعامل التحاليل الطبية والعيادات الخاصة والصيدليات، وكذلك إنشاء صندوق لمساعدة الزملاء في حالة تعرضهم لظروف طارئة، وإنشاء جمعية استهلاكية للأطباء البيطريين بأسعار جملة الجملة.

وأوضحت "غربال"، أنه فيما يخص الجانب الثقافي والترفيهي فسوف تسعى إلى تنظيم رحلات فردية وأسرية للمحافظات الساحلية والمصايف بأسعار مدعمة، وعقد المسابقات الثقافية والدينية في كافة المناسبات وتوزيع الجوائز، وكذلك تنظيم رحلات الحج والعمرة بتكلفة مخفضة.

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