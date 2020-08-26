30 واقعة ابتزاز.. ضابط مزيف متهم باستدراج الفتيات على فيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل (له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة البحيرة) لانتحاله صفة ضابط ومزاولته نشاط إجرامى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لاستدراج وابتزاز الفتيات؛ لتحقيق مكاسب مالية، مستخدمًا عدة أسماء مستعارة، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.وضبط المتهم بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى – 5 إيصالات لحوالات بريدية بإجمالى مبلغ 24100 جنيه، محولة له بريديًا من قبل المجنى عليهن.وبمواجهته اعترف بارتكابه 30 واقعة ابتزاز، منهم 4 وقائع قام المجنى عليهن بتحرير محاضر بها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.