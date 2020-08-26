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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الزراعة: الموالح المصرية تصدرت عالميًا رغم كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:51 م
الموالح
الموالح
سناء إسماعيل
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قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية المصرية فتحت 135 سوقًا للمنتجات المصرية في العالم، وإجمالي صادراتنا رغم جائحة كورونا وصل إلى 3.8 مليون طن، متفوقين بذلك على معظم دول العالم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية TEN: "الصادرات الزراعية المصرية القابلة للتصدير أصبحت لها مكانة كبيرة في العالم، وتفوقنا على إسبانيا المتصدرة في الموالح منذ مئات السنين، ويعود ذلك لاهتمام الدولة والفلاح بالإجراءات الزراعية وعمليات التتبع، وفتحت لنا أبواب كثيرة بسبب هذا الجهد ونفخر بهذا الجهد".

وتابع: "تم فتح سوق بجنوب إفريقيا لتصدير المانجو، والدولة تقوم بواجبها للارتقاء بالمنتجات الزراعية، ورغم هذه الظروف إلا أن المنتج المصري موجود في كل الأسواق، رغم أن دولا كثيرة كان لديها عجز في بعض المنتجات خلال جائحة كورونا، وهناك إجراءات ودعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

يأتي ذلك بعد إشادة جريج لويس، سفير نيوزيلاندا بمصر، بالمانجو المصرية، وذلك خلال زيارته مدينة الإسماعيلية، وتلقى منشوره عبر تويتر العديد من التفاعل من قبل مسئولين في دول العالم تغزلوا جميعًا في المانجو وطالبوا بهدية منها.

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