مجلس الوزراء: بعض الطلبة يرسبون عمدًا لتأجيل دخول الجيش

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإقرار قانون فرض رسوم على الطلاب الراسبين، وفق عدد مرات الرسوب.وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المبالغ التي سيتم تحصيلها من الطلاب الراسبين سيتم توجيهها لتحسين العملية التعليمية، مؤكدا أن الهدف ليس جمع أموال، وإنما تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.وأردف: "ليس من العدالة ألا يجد طالب مكانا في كلية قريبة منه، لأن طالب آخر بعد اجتيازه الثانوية العامة، مستمر في الرسوب، فضلا عن أن تطبيق القرار سيشعر الطالب بقيمة التعليم".ونوه إلى أن المبالغ المحصلة قليلة بالمقارنة مع ما تتكبده الدولة، لكن سيكون لها مفعول السحر وسنرى كيف ستتناقص مرات الرسوب، مشيرا إلى أن بعض الطلبة يرسبون عمدا لتأجيل دخول الجيش.وأوضح أن رسوم الرسوب ستكون من ( 6 إلى 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، ومن (5 إلى 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، ومن (4 إلى 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، ومن (3 إلى 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.وأوضح أن من ليس لديه مقدرة، يتقدم لمجلس الجامعة بطلب لشرح الموقف الاجتماعي مصحوب ببحوث اجتماعية لإعفائه.وعن احتمالية تطبيق القرار نفسه للتعليم الأساسي، أكد المستشار نادر سعد أنه مستحيل لأن التعليم الأساسي إلزامي وليس من مصلحة الدولة تطبيق ذلك، لأنه يؤدي لارتفاع نسبة التسرب من التعليم، ولابد أن يحصل كل مواطن مصري على هذا القدر من التعليم.