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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا قام بطعن إسرائيلي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:48 م
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، فلسطينيًا قام بقتل مواطن إسرائيلي طعنًا في وسط إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، في بيان الأربعاء: إن الحادث وقع في مدينة بيتاح تيكفا شمال تل أبيب، مضيفًا أن: "المشتبه به وهو رجل يبلغ من العمر 46 عامًا من مدينة نابلس بالضفة الغربية قام بطعن رجل قبل أن يفر من مكان الحادث".

وأوضح روزنفيلد، أن قوات الشرطة الإسرائيلية قامت باعتقال المشتبه به بعد الحادث بوقت قصير، وكان يحمل سكينا، مشيرًا إلى أن المشتبه به دخل إلى إسرائيل بتصريح عمل.

وحسب بيان صادر عن مستشفى بلينسون في بيتاح تيكفا، نقل الضحية إلى المستشفى وتوفي متأثرا بجراحه بعد فترة وجيزة، وقال روزنفيلد، إن الضحية هو شاي أوحايون يبلغ من العمر 39 عامًا، وهو أب لأربعة أطفال.

وأضاف أن "التحقيق أظهر أن السبب الرئيسي لحادثة الطعن الذي وقع هو أنه هجوم إرهابي".

وجاءت عملية الطعن وسط تصاعد التوترات في المنطقة في أعقاب اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس الجاري، فإن إسرائيل ستوقف خطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية، في حين أدان الفلسطينيون اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وتعقيبا على الحادثة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه: "سنعمل على هدم منزل الإرهابي وتنفيذ أقسى عقوبة".

من جانبه، قال وزير الدفاع، بيني جانتس، في بيان: إن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن "ستستمر في الوقوف والقتال في كل ساحة وفي كل مكان ضد من يحاول إيذاءنا".

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