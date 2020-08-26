شعير: تنظيم مراكز جمع القطن سيكون له أثر إيجابي في مصر

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن قيام وزارة قطاع الأعمال العام بتنظيم تجارة القطن المصري عبر إنشاء 50 مركزًا في 4 محافظات مختلفة سيكون له أثر إيجابي على تجارة القطن المصري.أضاف شعير، لـ«الدستور»، أن تداول القطن المصري عبّر مراكز مخصصة له يسهم في منع احتكاره أو بيعه بطرق غير مشروعة وعدم تداول الأقطان غير المطابقة للمواصفات الفنية والقياسية المحددة، كما ستدعم هذه المنظومة المزارع من خلال تحقيق أعلى سعر له عبر المزادات العلنية التي ستُقيمها الوزارة في الفترة المقبلة.وأكد أن إنشاء تلك المراكز ستغني عن وجود وسطاء في عمليات استلام القطن المصري، ما يسهم في الحد من ارتفاع تكلفة الحصول على الأقطان والتعامل بطريقة مباشرة مع هذه المراكز، إضافة أن هذه المراكز على إلمام تام بطرق التعبئة والتغليف والشحن الخاصة بتسليم القطن، والتي تحتفظ بجودة القطن وعدم اتلافه خلال عملية النقل والشحن.