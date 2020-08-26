كيفية احتساب نفقة العدة والمتعة والمؤخر في محكمة الأسرة

أوضح عمر سمير المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية، كيفية احتساب نفقتي المتعة والعدة، قائلا: إن نفقتي المتعة والعدة تترك لتقييم القاضي، الذي باشر التحقيقات من خلال الأوراق المقدمة للمحكمة.وأضاف المحامي، لـ"الدستور"، أن المحكمة تقدر نفقة المتعة والعدة وفقا للنفقة الزوجية الشهرية حسب سعة كل زوج وراتبه الشهري، ومدة استمرار الزواج، وقدرة الزوج على الإنفاق لمدة لا تقل عن سنتين.وتابع: أن الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى هي وثيقة الزواج وشهادة الطلاق أو حكم التطليق وما يفيد نهائية هذا الحكم.