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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم من قطاع التكنولوجيا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:01 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بعدما طغت أنباء عن تحفيز إضافي في ألمانيا وإجراءات متوقعة من أجل التعافي الاقتصادي في فرنسا على المخاوف الناجمة عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أرجاء القارة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% مع ارتفاع مؤشر داكس للأسهم الألمانية 1%، وتقدم المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8%.

وحققت أسهم قطاع التكنولوجيا، التي قادت تعافي السوق من المستويات المنخفضة المسجلة في مارس والناجمة عن الجائحة، أفضل أداء حاذية حذو المكاسب في بورصة وول ستريت.

وقفز سهم ساب الألمانية لبرامج الكمبيوتر 2.2%، بعدما زادت نظيرتها الأمريكية سيلزفورس دوت كوم توقعاتها للإيرادات للعام 2021.

واتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على توسيع الإجراءات الرامية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، بتكلفة تصل إلى عشرة مليارات يورو، بينما من المقرر أن تقدم فرنسا خطتها للتعافي الاقتصادي في الثالث من سبتمبر.

وتترقب الأسواق أيضا كلمة يلقيها جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، غدا الخميس، قد تقدم المزيد من القرائن فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة.

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