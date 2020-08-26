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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات بعين شمس للمحاكمة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:10 م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
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قررت نيابة عين شمس، إحالة عاطلين إلى المحاكمة أمام الجنح، على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، أثناء سيرهم بتوكتوك مسروق بأحد شوارع عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفاده ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما مركبة "توك توك" وسيرهما عكس الاتجاه.

وبمواجهتهم عن مصدر المركبة المضبوطة بحوزتهما أقرا بسرقتها من دائرة قسم شرطة المطرية بأسلوب "توصيل الأسلاك" "مبلغ بسرقتها"، كما أضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط المركبة الثانية المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المركبتين واتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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