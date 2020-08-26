لجنة المتابعة والاتصال بـ«الوطنية للصحافة» تعقد اجتماعها الأول برئاسة الشوربجي

عقدت لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع اجتماعها الأول بالهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء، بحضور عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة.وفي بداية الاجتماع، أكد الشوربجي، ضرورة البدء في إيجاد حلول جذرية للمشاكل المالية التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية، وبحث المشكلات الخاصة بقطاع الإعلانات بما يخدم المصلحة العامة للمؤسسات.وكانت الهيئة أصدرت قرارها بتشكيل لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع، برئاسة أسامة أبوباشا، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار، وعطية الغريب، وأحمد شوقي.