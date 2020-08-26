قتلاه بدافع السرقة ولم يجدا سوى 10 جنيهات.. ملابسات مقتل تاجر حشيش في بولاق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة تاجر مخدرات داخل شقة حولها لمصنع حشيش بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن عاطلين وراء ارتكاب الجريمة لمماطلته في سداد دين لهما.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا يفيد بإبلاغ أهالي منطقة بولاق الدكرور، بانبعاث رائحة كريهة بشقة بالدور الأرضي وعثر على جثة ساكنها يدعى "فرج، 55 عاما"، بدون عمل، وعلى الفور انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، على رأس قوة أمنية، وتبين وجود تهشم بالجمجمة والوجه وعثر بالشقة على مكبس حشيش و42 فرش حشيش.وبإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، وقادها العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد أيمن الشرقاوى مفتش مباحث غرب الجيزة، تم التوصل إلى أن المتهمين أحدهما من محافظة سوهاج بلديات القتيل وآخر مقيم بالشارع سكنه.تم ضبطهما واعترفا أن كلا منهما دائن للمجني عليه بمبالغ مالية قدرها 90 ألف جنيه ولمماطلة المجني عليه لهما وظنهما أنه ميسور الحال من الاتجار في الحشيش اتفقا على قتله بقصد السرقة لكنهما بعد قتله لم يعثرا معه سوى على 10 جنيهات والحشيش، فتركا الحشيش وهربا خشية افتضاح أمرهما بقتله.