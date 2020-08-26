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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء» يعلن خبرًا صادمًا عن كورونا: عدد المصابين اليوم يتجاوز الـ200

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:52 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأرقام البسيطة عن إصابات كورونا خلال الأيام الماضية أعطت الناس ثقة زائدة وزائفة، جعلتهم يستخفون بإجراءات الوقاية.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اليوم، تتجاوز 200 إصابة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه بتطبيق صارم على الكمامات في وسائل النقل، والمصالح الحكومية والتشديد على ارتداء الموظفين الكمامات.

وأردف: "نناشد الجميع كورونا ما زالت موجودة والإصابات قائمة، يجب أن يشعر المواطن بذلك، استخفاف الناس بالإجراءات الاحترازية سندفع ثمنه".

وأعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و18 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

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