رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعلن نشر قوات الحرس الوطني بويسكونسن للسيطرة على الاحتجاجات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:11 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
طباعة
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عزمه نشر قوات الحرس الوطني وعملاء وكالات إنفاذ القانون في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، للسيطرة على احتجاجات ضد العنصرية.

وشدد ترامب، في تصريحات عبر حسابه بتويتر، على رفضه عمليات السلب والنهب بولاية ويسكنسون بعد العنف فيها.

وقال الرئيس الأمريكي، إن حاكم ولاية ويسكنسون وافق على تلقي مساعدة فيدرالية لضبط الأمن في الولاية.

وتشهد مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن لليوم الثالث احتجاجات عنيفة، ردا على مقتل الأمريكي الأسود جاكوب بلاك، من قبل رجال شرطة بيض، وقد أدت الاحتجاجات إلى مقتل شخصين بخلاف عمليات تدمير ونهب طالت الممتلكات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرقابة الإدارية تكشف أسباب قلة المعروض من السجائر بدمياط

ولادة طفل بـ«عين واحدة» في الأقصر

الصحة: «الترقب» بشأن كورونا سيستمر حتى بعد تحقيق «صفر إصابات»

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

الصور

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدء فتح الجامعات المصرية

ولادة طفل بـ«عين واحدة» في الأقصر

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

«نزار قباني أخفى عني مرضه ولا أغني لجمهور الخمور».. اعترافات أصالة

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجم الساعة

فرحها في الجنة.. حملة دعوات لإسراء محمود على السوشيال ميديا

منوعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«رش ضد الناموس» قد يكون حلًًا للقضاء على كورونا

باحثون يكشفون عن الأكثر عرضة للوفاة بكورونا بـ3 أضعاف

العسل أفضل علاج لنزلات البرد عند الكبار والصغار

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

«قلق الأمسيات» تفوز بجائزة «المان بوكر العالمية 2020»

لماذا يميل الرجال إلى قهر النساء؟

محمد خميس: هناك مزج بين اللغة العربية والعامية فى المسلسلات

«القومي لثقافة الطفل»: 30 إصدارًا جديدًا للأطفال خلال 2020