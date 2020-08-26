ترامب يعلن نشر قوات الحرس الوطني بويسكونسن للسيطرة على الاحتجاجات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عزمه نشر قوات الحرس الوطني وعملاء وكالات إنفاذ القانون في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، للسيطرة على احتجاجات ضد العنصرية.وشدد ترامب، في تصريحات عبر حسابه بتويتر، على رفضه عمليات السلب والنهب بولاية ويسكنسون بعد العنف فيها.وقال الرئيس الأمريكي، إن حاكم ولاية ويسكنسون وافق على تلقي مساعدة فيدرالية لضبط الأمن في الولاية.وتشهد مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن لليوم الثالث احتجاجات عنيفة، ردا على مقتل الأمريكي الأسود جاكوب بلاك، من قبل رجال شرطة بيض، وقد أدت الاحتجاجات إلى مقتل شخصين بخلاف عمليات تدمير ونهب طالت الممتلكات.