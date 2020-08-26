نورهان لطفي: جمال المرأة يكمن فيما قدمته للمجتمع

أعربت نورهان لطفى، الفائزة بلقب ملكة جمال العمل المجتمعى بالشرقية، عن سعادتها بالفوز فى المسابقة، مؤكدة أن المسابقة تهدف إلى توصيل رسالة مضمونها أن جمال الفتاة لا يكمن فى مظهرها ولكن فيما قدمته للمجتمع.وعقدت المسابقة، بحضور حشد من أهالى محافظة الشرقية، وكانت لجنة التحكيم مكونة من الدكتورة إيمان الحارونى، عميد كلية تربية رياضية بنات سابقا، والدكتورة ريهام زايد، والدكتورة رحاب الفقى، الاستشارى النفسى، والدكتورة دعاء زكريا، ونقيب موسيقيين الشرقية، خالد بيومى.وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها تقدمت للمسابقة بعد استيفاء الشروط، لافتة إلى أنها نجحت بعد اختيار لجنة التحكيم لها بناء على عدة اشتراطات منها اللباقة والثقافة والإلمام بالمعلومات العامة، إلى جانب اجتياز سؤال مفتوح يوضح القدرة على استحداث الحلول والتفكير، واجتياز سؤال المبادرات المجتمعية والثقة فى النفس.وعن مشاركتها المجتمعية، أكدت نورهان لطفى، أنه بحكم عملها مدربة جمباز، فقد تطوعت بدون مقابل مادى، لتدريب الأطفال الأيتام وغير القادرين، على ممارسة الرياضة، مؤكدة أنه حق مكفول لكل طفل ممارسة هواياته وتحقيق أحلامه، حتى وإن كانت ظروفه المادية لا تسمح، كما تطوعت كفتاة مسلمة للمشاركة فى الأسابيع الرياضية فى الكنائس، لتعليم أطفال الأقباط رياضة الجمباز، إلى جانب مشاركتها بحكم عملها فى العديد من الأعمال التطوعية والخيرية.وفى السياق ذاته، قالت أسماء إبراهيم، الفائزة بلقب الوصيفة الأولى، بمسابقة ملكة جمال العمل المجتمعى بالشرقية، إن اجتياز المسابقة كان حلما من أحلامها، لتؤكد لجميع فتيات المحافظة، أن كلا منهن قادرة على تحقيق ذاتها، لافتة إلى أنها كانت تسارع للمشاركة فى كافة الأعمال التطوعية والخيرية فى جميع المجالات.وتابعت أسماء شهدى، الوصيفة الثانية، أن المتسابقات الفائزات سيقمن بإعداد خطة للتعاون فى العمل المجتمعى والخيرى، وأن الفوز فى المسابقة أصبح دافعا لهن للاستمرار والمشاركة المجتمعية، متمنية التوفيق لجميع المشاركات، معربة عن سعادتها للتعرف بهن خلال المسابقة.وقالت إيمان بركات، منسقة المسابقة، إن المسابقة تهدف لتفعيل دور المرأة في المجتمع، وتعزيز طاقات الشباب وتوظيفها بما يخدم المجتمع، لافتة إلى أن أسمى ما تهدف له المسابقة، هو تعزيز رسالة لكل الفتيات، مضمونها أن جمال المرأة ليس قاصرا على مظهرها ولكن الجمال الحقيقى هو دورها كفرد فاعل ونافع بالمجتمع.وأضافت: أن هذا الموسم شهد حدثا لأول مرة وهو إشراك فتيات من ذوي القدرات الخاصة، لإبراز دورهم الفعال فى المجتمع، وتسليط الضوء على دورهم فى العمل العام والتطوع لدى المؤسسات والأفراد.وشارك في المسابقة بشكل خدمي تطوعي عدد من مراكز التجميل، وبيوت الأزياء لتجهيز الفتيات للحفل، بعد أن تم تصفية المتقدمات إلى 10 فتيات فقط، و3 من ذوى القدرات الخاصة، لإجراء المسابقة بينهن وفقا للشروط المحددة، والمتضمنة اللباقة والثقافة العامة والمظهر الجيد، إلى جانب خلفية ورصيد للمتقدمة من العمل العام والعمل التطوعى، يؤهلها لتكون صاحبة اللقب.