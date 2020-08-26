هالة فاخر دون حجاب في أولى حلقات برنامجها الجديد (فيديو)

الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف، وإخراج شريف عرفة.

ظهرت الفنانة الكبيرة هالة فاخر، دون حجاب، خلال تقديمها برنامجها الجديد "هالة خاصة"، والمعروض عبر شاشة "النهار".وتناقشت هالة فاخر، في أول ظهور لها، حول موضوع "الحسد"، حيث تناولت قصة الشاب المتوفي في الثانوية العامة، بعدما حل في المراكز الأولى في نتائج المتفوقين على مستوى الجمهورية."هالة خاصة" البرنامج فني اجتماعي ثقافي يشمل جميع اهتمامات المجتمع، وسيكون ملمًا بكل ما يهم المواطن المصري والعربي، وسيتم عرضه على مدار يومين في الأسبوع.وتواصل هالة فاخر، تصوير دورها في فيلم "النمس والإنس"، داخل استديو شريف عرفة، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.الفيلم بطولة محمد هنيدي، منة شلبى، عمرو عبد