لماذا يميل الرجال إلى قهر النساء؟

«تلال الفردوس».. المشتركات الثقافية المؤسِّسة للعنف ضد المرأة

نظام راسخ

الآلهة الأم

مرغوب ومرهوب

السلطة والعجز

التشريعات ضد العنف

«النسوية للرجال».. الذكورة تُعزز التحريض على السيدات

النسوية والليبرالية الجديدة

النظام الأبوى

مثال الذكر الصلب

مكتسبات عدة حققتها المرأة على مدار السنوات الماضية تمثّلت فى قوانين تسعى للحد من العنف الموجّه ضدها، فعبر عقود من النضال النسوى على مستوى العالم نالت المرأة حقوقًا لم تكن متاحة من قبل.ورغم ذلك التمكين الفعلى، لا تزال آليات القمع المفروضة على المرأة جراء ميراث ثقيل من المفاهيم المغلوطة تحكم خناقها عليها وتضع العراقيل المُشوِّهة لمكتسبات ثمينة.تبرز تلك المفاهيم المغلوطة مع كل حادثة عنف جديدة توجّه ضد المرأة، سواء كان ذلك العنف جسديًا أم نفسيًّا، فلا تزال النساء مُعرضّات باستمرار لاستغلال جسدى وتحرش فى أماكن العمل، التى هى أهم مكتسباتهن.ومع ذلك، توجّه أصابع الاتهام للمرأة فى أغلب الأحيان باعتبارها مسئولة عمَّا تتعرض له، ويبرز دومًا ذلك الخطاب المتشح بعباءة الدين، ليُبّرر أفعالًا ذكورية مُشينة ويدين ضحايا بحجج واهية.ومع أن الخطاب الدينى المُتكلس هو أحد أوجه ذلك الميراث الثقيل الذى يُكبّل المرأة ويعزز من هيمنة الخطاب الذكورى، فإن ثمة أبعادًا تاريخية وثقافية أخرى مثّلت عاملًا مشتركًا بين مختلف الثقافات لا تزال راسخة فى اللاوعى الجمعى، تُحكّم خناقها على المرأة وتبرر وضعها فى مرتبة ثانية، باعتبارها الأضعف بدنيًا وذهنيًا. ويُمثل الوعى بذلك الميراث المؤسس لمفاهيم الذكورة والأنوثة خطوةً لا مناص منها لفهم أبعاد تلك الوضعية المُستَحكمة، والتى تتكرر مظاهرها باستمرار، ومن ثم تمكن خلخلتها على المستوى الفردى والجماعى، والتأسيس لوعى جمعى رافض شتى أشكال العنف ضد المرأة فى مختلف المجالات.رغم الاختلافات الجوهرية التى يُمكن ملاحظتها ودراستها بين الثقافات المختلفة، ثمة العديد من أوجه التشابه بين أكثر الثقافات اختلافًا حول النظرة إلى الجسد الأنثوى، وما يقود إليه ذلك من تعزيز لوضعية متدنية للمرأة فى المجتمعات حتى وإن كانت ظاهريًا تحظى بأحد أشكال المساواة. فعلى مدار التاريخ ومن خلال الأساطير وتراث الثقافات المختلفة المتشابهة فى منطلقاتها إزاء المرأة تأسست جذور الهيمنة الذكورية والنظرة المتدنية للمرأة.فى كتاب «تلال الفردوس.. تاريخ الجسد الأنثوى بين السلطة والعجز» للأكاديمية الهولندية مينيكة شيبر، الصادر حديثًا عن دار صفصافة للنشر، بترجمة عبدالرحيم يوسف، تبحث الكاتبة الجذور التاريخية المشتركة المؤسسة لدونية المرأة والكيفية التى تعاملت من خلالها الثقافات المختلفة مع جسد المرأة سواء برسائل مادحة له لكنها فى الآن ذاته تعلن عن ملكية ذلك الجسد للرجل الناظر واللامس والواصف له، أو برسائل ذامة تشرع فى تحجيم جموح ذلك الجسد وفردانيته.تُبين الكاتبة، من خلال بحثها المدقق فى الأساطير وثقافات الشعوب المختلفة والأديان، المشاعر المُلتبسة إزاء أجزاء الجسد الأنثوى الحيوية والمرغوبة والمحسودة والمفترى عليها، فهناك العديد من الأفكار والقصص التى صيغت حول أجزاء الجسد الأنثوى لم يُهل عليها التراب رغم قدمها، وما زالت تؤسس لتقاليد انتقلت عبر العصور لا يمكن فهمها إلا بالعودة إلى الماضى، ومعاينة جذورها الأسطورية والتاريخية. فرغم التطور الظاهرى لأوضاع المرأة فى العالم، فإن الأساطير لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا وبديهيًا فى تاريخنا، إذ تتعامل الأساطير مع موضوعات حاسمة تؤثر على المجتمع كله، وتضع الأسس للوجود الإنسانى وتتناقلها الأجيال.من خلال سردها عددًا من الأساطير من حضارات مختلفة، تؤكد الكاتبة أن ثمة نظمًا اجتماعية مرغوبة تقدمها الأساطير لتُبقى الناس فى القبضة المحكمة لحكاياتها، وتشكل خصوصية صارمة تدوم، فأغلب الأساطير يؤكد نظامًا يكون الرجال فيه هم القادة بالرغم من أنهم ظلوا معتمدين على النساء من أجل النسل، وهو ما أدى ليس فقط إلى السيطرة على نشاط الأنثى الجنسى، بل إلى حاجة ذكورية للتعويض فى الأمور السياسية والثقافية والدينية.جرى التأسيس للنظام الأبوى عبر عملية طويلة فى أوقات وأماكن مختلفة من العالم، ففى الشرق الأوسط حدث هذا التطور منذ حوالى ٢٥٠٠ عام وجرى نقش أقدم القوانين المعروفة على ألواح من الطين فى بلاد الرافدين، إذ توضح النقوش بالأحرف المسمارية أن النشاط الجنسى وقدرة الإناث على الإنجاب أصبحا تحت سيطرة الرجال فى وقت مبكر جدًا. ورغم أن النقوش الموجودة على ألواح الطين توضح أن النساء شاركن بفاعلية فى الحياة الاقتصادية والدينية والسياسية، لكن حتى عندئذ، ومن أجل وضعهن فى المجتمع كانت النساء يعتمدن على رجل.فى الأساطير المُبكرة، تعززت فكرة القوة العظمى والخصوبة الأنثوية للإلهات بطرق مختلفة من ربة الثعابين إلى ربة البحر أو ربة القمر أو ربة تصنع البشر من الطين، كان المفتاح الأصلى للغز الحياة هو الأنوثة قبل أن يتحول الأمر إلى خالق ذكر مستمن وحده تمامًا أو يخلق الحياة بفضل أنشطة تناسلية أخرى. ففى الأصل كان يجرى تمثيل الإلهة الأم كشخصية مستقلة وكمصدر مانح للحياة دون تدخل ذكورى، وبعد ذلك تطورت الصورة إلى شكل من التعاون الجنسى، وفى النهاية تلاشت الأرض الخالقة والمنتجة تدريجيًا من الصورة، وأصبحت عملية الخلق مسئولية كاملة لزوجها المقدس أو تم الاستيلاء عليها من قبل إله ذكر مستقل من السماء دون أى قرينة أنثى.وفى الكتب المقدسة، تأتى قصة آدم وحواء كواحدة من أشهر أساطير البدايات التى انتشرت بتنويعات لفظية وبصرية فى مختلف العالم. ففى الإصحاح الأول من الكتاب المقدس يخلق الرب أول البشر على صورته ذكرًا وأنثى كشريكين متساويين. وفى أوروبا المسيحية كانت صورة آدم وهو يلد موضوعًا بصريًا شائعًا، وأدى تمثيل حواء مولودة من جسم آدم إلى قلب الأدوار الطبيعية للرجال والنساء. وكذلك فى الدين الإسلامى، ارتبطت شخصية المرأة بالضلع الذى من المفترض أن أمها الأولى حواء خلقت منه وفقًا لمعتقد إسلامى ما زال شائعًا إلى حد كبير، ولذلك لا بد أن يتعلم الرجل كيف يعيش مع الاعوجاج الأنثوى، فآراء النساء المعوجة وسلوكهن غير المنطقى نتيجة للضلع الأعوج الذى نشأن منه. إذ يصر العديد من النصوص الإسلامية القديمة على أن مكانة الرجل أعلى بكثير من مكانة المرأة، لدرجة أن الاثنين لن يكونا دائمًا وأبدًا على قدم المساواة.تشير الكاتبة إلى أن الحاجة الذكورية للهيراركية الجنسية والتحكم فى النساء تتأكد فى مجازات تضع التمدد الذكورى فى مواجهة الجمود الأنثوى. توضع الأنشطة الذكورية الديناميكية المنطلقة خارجًا فى منافسة مع العوالم الأنثوية المغلقة والمتجهة إلى الداخل. وتتم معادلة المرأة بالرحم والبيت، وكل ما هو داخلى وبحاجة إلى البقاء هناك، حيث المطبخ هو الخير الأعظم، وثمة قفل زائد على الرحم بفضل طقوس الختان، لكى تحافظ النساء على سمعتهن بينما يدخل الرجال المختونون بأناقة إلى العالم دون أن يعرضوا سمعتهم للخطر. وتأكيدًا على العلاقات الهيراركية بين الرجال والنساء، تتوافر فى اليهودية والمسيحية والإسلام قصص وتعليقات تمثل الحيض كعقاب مستحق عن جدارة. فرغم أنه لا يوجد فى قصة سفر التكوين فى التوراة ولا فى القرآن أى إشارة إلى الحيض كعقاب لحواء على أكل الفاكهة فى الجنة، لكن المفسرين يؤكدون العلاقات الهيراركية بين الرجال والنساء بربط عقوبات غليظة بصلات الذكور بأى امرأة نجسة، فقد أثبت الحيض تدريجيًا أنه وسيلة فعالة للحط من شأن النساء وإبقائهن خارج المجال العام.ثمة تفسيرات لعدوانية وهيمنة الرجال باعتبارها رد فعل ديناميكيًا للوعى الذكورى بالسلطة الأنثوية، خاصة أن تأثير الرسائل السلبية حول النساء كان هائلًا طوال قرون، وما زالت أصداؤها تتردد فى كل أنحاء العالم. فالترتيبات المؤسسية التى تجسد الهيمنة الذكورية لا تتأكد فقط من خلال أساطير الخلق والبدايات، بل بالثقافة الشائعة فى العموم والأمثال الشعبية الكثيرة حول السلطة الأنثوية المهددة على وجه الخصوص.وتبين الكاتبة أن الأساطير والدين والثقافة الشائعة أثّرت على الطريقة التى ينظر بها النساء إلى أنفسهن وإلى الجنس الآخر. فحقيقة أن الرجل ليس مسئولًا عن التحكم فى دوافعه الخاصة هو تصور منحرف يحظى بسلطة غير مسبوقة، وكثيرًا ما انتهى الأمر بالنساء بالتوافق مع هذه الرؤية أو حتى الزعم بأن الكائنات البشرية ذوات الجسد الأنثوى مسئولة عن كل وأى دافع ذكورى.قام العنف الذكورى ضد النساء فى كل مكان بالعالم انطلاقًا من الخيانة الأنثوية المزعومة أو الخوف من الهجر. ومن منطلق الخوف من النشاط الجنسى المنفلت للنساء، إذ جرى بشكل واسع تقديم الذكورية على الرحم كضرورة مطلقة، فالعنف ضد النساء جزء من الطريقة التى تعلم بها الرجل، باعتباره المالك الشرعى للزوجات والبنات، أن يمارس سلطته، وتعكس الأمثال المتعلقة بالعدوانية ضد النساء منطق تلك العقلية التقليدية دون تحفظ أو حرج.تأسست الأفكار المؤسسة لتبعية النساء ودونيتهن عبر الزمان بآليات محكمة لا تزال فارضة لحضورها فى اللاوعى الجمعى بمختلف الثقافات، تعززت فكرة ملكية الرجال لأجساد النساء عبر التاريخ وقادت التبعية الاقتصادية النساء إلى تقديم أجسادهن بقدر ما يمكنهن من طرق مغوية. كان الجنس الأنثوى وما زال معذبًا بالخوف والارتياب، لقد اختزلت النساء أنفسهن، من أجل الحفاظ على الذات، إلى أشياء، حيث لا توجد تقريبًا أى خيارات لتحسين مصيرهن غير أن يبدين جذابات جنسيًا ويجدن زوجًا، وبمجرد تحقيق هذا، لا يبقى فى الحياة شىء صغير يحرزنه إلا أن يلدن نسلًا يُفضل أن يكون من الذكور. تشير الكاتبة إلى أن تلك الوضعية لا تزال تجد من يعززها وعلى رأسهم رجال الدين الذين يرون أن كل شىء يجب أن يظل كما كان فى زمن النبى محمد، وهو ما يحفظ الحق الإسلامى للزوج فى معاقبة زوجته بدنيًا، ولكن رغم ذلك فإن هناك بلدانًا مثل تونس، حيث ما زال القرآن مصدر إلهام لكنه لم يعد يُرى كبرنامج عمل حرفى للمجتمع الحديث. ورغم أن تضييق الخناق على المرأة لا يزال يجدد وسائله ويكرر أفكاره، وهو ما يجعل أغلب النساء صامتات بشأن العنف الجنسى فإن التشريعات ضد العنف الموجودة فى بلدان كثيرة حاليًا، وخروج العديد من النساء ضحايا العنف عن صمتهن مقارنة بالماضى من شأنه أن يضمد جراح الضحايا ويمنح منظورًا جديدًا أيضًا حول الإساءات الجنسية فى مجتمعات مختلفة.من الأفكار المغلوطة الشائعة أن النسويّة هى حرب نسائية ضد الرجل، وهى المعتقدات التى يجرى من خلالها تسطيح أزمات حقيقية تعانى منها النساء فى بلدان العالم كافة. بينما فى حقيقة الأمر يُمثل فهم النسوية ومطالبها ومنطلقاتها الفكرية ضرورة لتحسين ليس فقط أوضاع النساء وإنما الرجال كذلك؛ إذ تشكل ضرورة للرجل لحل مشكلاته الشخصية والاجتماعية وللمساعدة فى إقامة علاقة متوازنة وصحيّة مع الطرف الآخر دون أن يبخس أحدهما حق الآخر.ينطلق من هذه الفكرة الأكاديمى والناشط الحقوقى ياس فان تريخت، فى كتابه «النسوية للرجال.. لماذا النسوية مهمة للرجل؟»، الذى يصدر قريبًا عن دار العربى للنشر والتوزيع بترجمة نانسى محمد، ليوضح الأسباب الداعية إلى الاهتمام بانضمام الرجل إلى النسوية، وكيف يمكن أن تكون مفيدة للرجل كما هى للمرأة، فى محاولة لدحض الشعور الذكورى بالتهديد من قبل حركات مناهضة تحرر المرأة ومساواتها بالرجل والتى تتزايد فى جميع أنحاء العالم.مع انتصار الرأسمالية العالمية فى تسعينيات القرن الماضى، وما فرضه ذلك من مسئولية كل فرد عن مآلات حياته، ومن ثم التأسيس لفكرة تساوى الفرص أمام الجميع، إلا أن تلك الفكرة لم تكن سوى صورة مزيفة؛ فعلى الورق يمتلك الجميع فرصًا متساوية، لكن على أرض الواقع يتمتع البعض بعدد من الامتيازات غير المكتسبة بينما يواجه البعض الآخر كل أنواع الحواجز المؤسساتية والثقافية غير العادلة. اكتسح الخطاب النيو ليبرالى باقى الخطابات، وفى غضون ذلك أُغفلت الأسباب الكامنة وراء جميع المشكلات؛ وهو ما أدى إلى تأسيس قواعد مجحفة بحق المرأة جعلتها فى محاولات مستمرة لتقبل عنف الذكور.يوضح الكاتب أن النسوية أكثر من مجرد دعوة للمساواة، فهى تُقدم منظورًا نقديًا حول الآليات الاجتماعية للهيمنة والقمع، وهى نقد أساسى للنظام الذى يخلق عدم المساواة، وتدعو إلى تغيير جذرى وتهدف إلى مواجهة النظام الأبوى الذى تقدر فيه خصائص الذكورة المفترضة بدرجة أكبر من خصائص الأنوثة المفترضة والتى تعزى فيها القوى إلى أجساد الذكور أكثر من أجساد النساء.يرتب النظام الأبوى كل الاختلافات ترتيبًا هرميًا، فهو يشير إلى أن الحرية والاستقلالية كسمات مرتبطة بالرجل أهم من التضامن والرعاية كسمات مرتبطة بالنساء، وأن الحديث أكثر أهمية من الاستماع، وأن العنف طريقة مشروعة لتسوية النزاعات، وأن المنطق أكثر أهمية من العاطفة، وأن العمل أكثر أهمية من الاهتمام بالآخرين. من ثم فإن قبول النظام الأبوى يعنى القبول بأن كل ما هو مرتبط بالمرأة والأنوثة أقل قيمة من كل ما هو مرتبط بالرجال والذكورة.يفرض النظام الأبوى على كاهل الرجل مسئوليات لا يقوى على تحملها طوال الوقت، فالخسارة واقع لا مفر منه فى الحياة لأنه لا أحد يستطيع الفوز طوال الوقت، فالتعريف المحدود الأفق للرجولة يحدد بشكل كبير من مساحة التطور كشخص، كما أن ذلك النوع من الذكورة يسمم حياة الرجال، وهو ما يؤدى إلى مشكلات اجتماعية وشخصية هائلة. وبالتالى فالنسوية مفيدة لتحرير الرجال من النطاق الضيق للرجولة النمطية وتوسيع نطاق الأفكار حول الرجال والذكورة وتحويلها إلى درجة يستطيع معها الرجال أن يتطوروا كأفراد متكاملين.ورغم أن طبيعة العلاقة بين الرجال والنساء فى عالم اليوم من المفترض أنها قامت على أسس مختلفة عن تلك العلاقات التى بُنيت فى الماضى، فإن الأفكار المغلوطة حول معانى الذكورة والأنوثة أسهمت فى تعثر بناء علاقات صحية قائمة على الاحترام والمساواة. فالرجال مجبرون على إعطاء صورة أحادية البعد والامتثال لمثال الذكر الصلب؛ مع أن ما اعتدنا توقعه وتقبله بأنه طبيعى لدى الرجال تحول تدريجيًا إلى شىء أقل من الطبيعى، فلم يعد دورهم كحماة بديهيًا وكذلك دورهم كعائل يتناقص ببطء ولكن دورهم كآباء غير واضح. يُبين الكاتب أن الذكورة هى أصل عدد كبير من المشكلات الشخصية والاجتماعية التى تهمنا جميعًا بشكل مستمر كأفراد وجماعات، لذلك يجب البحث عن الحلول بطرق ملموسة لتغيير تلك المعايير السائدة عن طريق تغيير وتوسيع المجال والتحويل الجذرى للأفكار المتعلقة بالذكورة وإزالة فخاخ الذكورة المبالغ فيها واستعادة التوازن بين الذكورى والأنثوى، فالرجال هم الضحايا الرئيسون فى أنواع كثيرة من العنف، لكن العنف ضد المرأة يعوق تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين ويجعل العنف من الصعب على المرأة المشاركة بحرية وأمان فى المجال العام، كما أنه يقيد حرية المرأة فى المجال الخاص. ويشير الكاتب إلى أن الرجال يؤذون أنفسهم من خلال قمع إنسانيتهم وإغراقهم فى خوفهم وحزنهم وعدم يقينهم وعن طريق تحصين أنفسهم وكبح الدموع وتبنى صورة الرجل القوى، كما يؤذى الرجال بعضهم بعضًا بتعاملهم معًا بناء على الشخصيات التى يظهرونها للعالم وليس بناء على حقيقتهم أو حقيقة ما يشعرون به. ونتيجة لذلك يصبح العنف صفة أساسية بين الرجال أنفسهم وفى تعاملاتهم مع كل من يختلف عنهم. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما لا يقل عن ٣٥٪ من النساء يتعرضن فى مرحلة ما لأشكال من العنف الجنسى أو غيره من أشكال العنف الجسدى. ورغم أن كثيرًا من الرجال لا يرتكبون أعمال عنف، فإنهم يتغاضون عن عالم يتم فيه إضفاء الشرعية على العنف ضد المرأة وتطبيعه، فهم يرتبطون بعلاقات ينظرون فيها إلى التمييز بين الجنسين وعدم المساواة والعنف بعدها أمورًا طبيعية أو يتم التقليل من أهميتها فى أغلب الأحيان، بدلًا من النظر إليها على أنها مشكلة، فقبول الرجال الصامت للتمييز الجنسى والعنف يجعلهم متواطئين فى الظلم.يتعرض العديد من النساء لاتصال جسدى غير مرغوب فيه أو مضايقات أو تخويف صريح. يقع العنف ضد المرأة فى جميع طبقات الشعب، فى جميع البلدان وجميع الثقافات. ويرى الكاتب أنه من المستحيل التحقيق فى العنف دون النظر إلى التعاريف السائدة للذكورية والأنثوية لأنهم جزأ لا يتجزأ منه، إذ تنص رموز الذكورة على أن الرجال نشيطون وعدوانيون وذوو أداء عال وناجحون وتنافسيون، بينما تنص رموز الأنوثة على أن المرأة هادئة ومراعية ومتفهمة وحريصة على الجمع بين الناس، لذلك يميل الرجال إلى الاعتداء، وتميل النساء إلى اتخاذ دور الضحية. ويوضح الكاتب أن أصل المشكلات الاجتماعية ينشأ بدرجة كبيرة من قوانين الذكورة والأنوثة، وفى الوقت نفسه تساعد تلك المشكلات على تشكيل تلك الرموز. إذ ينشأ العنف الجنسى من مجموعة سامة من المشكلات التى هى بالفعل خطيرة بما يكفى من تلقاء نفسها، حيث يجب على الرجال قمع مشاعرهم وعواطفهم ورغباتهم فيتم تعليمهم التعبير عنها بشكل رئيس من خلال الجنس أو العنف. وأنهم يجب أن يكونوا رجالًا حقيقيين، وهذا يعنى دائمًا الرغبة فى ممارسة الجنس والقدرة على الحصول عليه.ويتابع: يتعلم الرجال أن ينظروا إلى النساء على أنهن أشياء جنسية لهم الحق فيها وأن عبور الخط أمر ذكورى حقًا ومتوقع منهم، إذ لا تعد رجلًا حقيقيًا إذا كنت لا تعبر أى حدود. إن المشكلة الأكبر هنا أن الرجال يتعلمون أنه يجب عليهم قبل كل شىء إثبات رجولتهم أمام الآخرين وأنهم يستخدمون الجسد الأنثوى لإثبات رجولتهم. ومن ثم، يمثل العنف ضد المرأة أبرز تعبير عن عدم المساواة.