«سيئ السمعة» يطعن شابا رفض تزويجه من شقيقته في الوراق

تباشر النيابة التحقيقات في واقعة قيام عاطل بطعن شاب في رقبته بسبب خلافات حول الزواج من شقيقة المجني عليه في الوراق.بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية أفاد بنشوب مشاجرة ومصاب في منطقة الوراق بالجيزة.وبالانتقال تبين إصابة شاب عشريني بجرح قطعي في الرقبة، وذلك على أثر مشاجرة مع عاطل.وكشفت التحريات الأولية أن المتهم عاطل وسيء السمعة بالمنطقة، وتقدم للزواج من شقيقة المجني عليه، إلا أن الأخير رفض ذلك معللا سوء سمعة المتهم.كما تبين من التحريات، أن المتهم عقب إبلاغه برفضه من أهل الفتاة، قام بإستيقافها في الشارع وسألها "انتوا رفضتوني ليه"، الا أن الفتاة عادت للمنزل وأخبرت شقيقها.وذهب شقيقها للمتهم يحذره من الاقتراب من شقيقته أو إيقافها مرة أخرى، فنشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بطعن شقيق الفتاة في الرقبة.تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه على ذمة التحقيقات.