أسعار النحاس تقترب من أعلى مستوى في عامين

ارتفعت أسعار النحاس، الأربعاء، باتجاه أعلى مستوى لها في عامين الذي سجّلته في وقت سابق هذا الشهر، مع هبوط المخزونات في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى في 14 عاما، وتسجيل أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة.أنهت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن جلسة التداول مرتفعة واحدا بالمئة عند 6594.00 دولار للطن مقتربة من مستواها المرتفع البالغ 6707 دولارات الذي وصلت إليه في 19 أغسطس.ومما يغذي مكاسب المعدن الأحمر إعادة تأكيد مسئوليين أمريكيين وصينيين إلتزامهما بإتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين أكبر اقتصاديين في العالم، وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز من بنوك مركزية كبرى حول العالم.وهبطت مخزونات النحاس في المستودعات المسجلة ببورصة لندن للمعادن إلى 92025 طنًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2006، وانخفاضًا من 280 ألف طن في مايو.ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود النيكل 1.2% إلى 15160 دولارا للطن، بينما زادت عقود الألومنيوم 0.2 % إلى 1779 دولارا للطن.