بدء تصحيح مواد الدور الثاني بالثانوية العامة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كنترولات التصحيح، بدأت في تصحيح مواد الدور الثاني، لطلاب الثانوية العامة.وأكد المصدر أنه يتم التصحيح أولا بأول، حتى يتم إعلان النتيجة فور انتهاء الامتحانات، بأيام قليلة.من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان تسير بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات.جدير بالذكر أن غدًا الخميس الموافق 2782020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة جميع شعبها الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولى، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.