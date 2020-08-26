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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:43 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
وكالات
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أفادت السلطات الصحية في تونس الأربعاء، عن تزايد انتشار وباء كورونا مع تسجيل رقم قياسي في عدد المصابين بالفيروس في البلاد التي أقرت عقوبات تصل حد السجن لمن لا يضع كمامة.

وقالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة (حكومي) نصاف بن عليّة: إن "الوضع الوبائي يتميز بتكاثر عدد حلقات العدوى وخاصة في ولايات قابس (جنوب) والكاف (شمال) وبن عروس".

وأعادت السلطات التونسية، الجمعة، فرض حظر تجول في مدينة الحامّة جنوب شرق تونس، وعلقت جميع رحلات القطار إليها ومددت هذه التدابير الأربعاء حتى الخميس القادم.

ومنذ أن تم فتح الحدود في 27 يونيو سجل ارتفاعا تدريجيا وسريعا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت بن عليّة في مؤتمر صحافي: إن انتشار العدوى "مرتبط بالتجمعات خلال حفلات الزفاف وداخل المصانع بين العمّال".

وأحصت وزارة الصحة خمسين إصابة بالفيروس بين عمّال في مصنع في ولاية بن عروس (جنوب العاصمة) دون أن تظهر عليهم الأعراض.

وسجلت تونس الثلاثاء رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بالفيروس بلغ 176 حالة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى أكثر من ثلاثة آلاف شخص توفي منهم 71 شخصا.

وفرضت الحكومة التونسية منذ أسبوعين، وضع الكمامات إلزاميا داخل الأماكن المغلقة والمفتوحة وفي وسائل النقل والإدارات.

بدوره، أكد وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو، إن قرار وجوب وضع الكمامات الذي أقره المجلس صدر في الصحيفة الرسمية يترافق مع عقوبات للمخالفين تصل الى حوالي ألف يورو، كما يمكن أن تصل إلى السجن.

وتسجل هذه التطورات على صعيد الأزمة الصحية في وقت تترقب البلاد جلسة برلمانية الأسبوع القادم للتصويت على حكومة جديدة هي الثانية منذ ستة أشهر.

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